Twitter si è piegata alle leggi liberticide su internet di Erdogan (Di venerdì 26 marzo 2021) (foto: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Twitter ha deciso di creare un entità legale in Turchia per poter continuare le sue operazioni nel suo paese e rispettare la controversa legge su internet varata dal governo turco a fine luglio ed entrata in vigore a ottobre. Questa legge impone alle società di social media che hanno più di 1milione di utenti giornalieri di dare al governo la possibilità di archiviare i dati degli utenti turchi in modo da renderli disponibili e accessibili alla magistratura in caso di necessità. La legge, inoltre, obbliga i giganti del tech a nominare un rappresentante legale turco che presieda un ufficio permanente nel paese: il compito di questa figura è quello di rispondere alle richiesta di rimozione dei contenuti che violano la privacy o che secondo il governo sono ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) (foto: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)ha deciso di creare un entità legale in Turchia per poter continuare le sue operazioni nel suo paese e rispettare la controversa legge suvarata dal governo turco a fine luglio ed entrata in vigore a ottobre. Questa legge imponesocietà di social media che hanno più di 1milione di utenti giornalieri di dare al governo la possibilità di archiviare i dati degli utenti turchi in modo da renderli disponibili e accessibili alla magistratura in caso di necessità. La legge, inoltre, obbliga i giganti del tech a nominare un rappresentante legale turco che presieda un ufficio permanente nel paese: il compito di questa figura è quello di rispondererichiesta di rimozione dei contenuti che violano la privacy o che secondo il governo sono ...

