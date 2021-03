Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo a fine seduta per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche la piazza di Milano che archivia l’ultima sessione della settimana sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori plaudono alle posizioni prese dall’Unione europea sulle campagne vaccinali e dall’amministrazione Biden. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.732,5 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,20%. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%. Nello scenario borsistico europeo buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo a fine seduta per ifinanziari del. Gli acquisti diffusi interessano anche la piazza di Milano che archivia l’ultima sessione della settimana sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori plaudono alle posizioni prese dall’Unione europea sulle campagne vaccinali e dall’amministrazione Biden. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.732,5 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,20%. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%. Nello scenario borsistico europeo buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio ...

Advertising

MarcoBarzaghi : Tamponi di ieri tutti negativi, ma le fake chat e news di ieri con Lukaku, Lautaro, Barella positivi... ?? Diffidate e defollowate... - AleFiorili : @Corriere Giusto, i dati. Dovrebbero essere trasparenti e fruibili per tutti, non quei 4 numeri poco significativi… - ForexOnlineMeIt : Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente - VittorioFerram1 : I DATI sui quali si decide dipendono da TEST CHE NON DISTINGUONO il coronavirus del Covid-19 da altri come quello i… - VittorioFerram1 : @borghi_claudio I DATI sui quali si decide dipendono da TEST CHE NON DISTINGUONO il coronavirus del Covid-19 da alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti positivi Coronavirus: 23.987 nuovi casi con 354.982 tamponi e 457 morti Dei nuovi positivi di oggi, 135 sono asintomatici e 99 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Negli ospedali la situazione anche oggi appare in miglioramento, con 18 dimissioni a fronte di 12 ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 marzo: 23.987 nuovi casi e 457 morti ...8% : vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 6 sono risultati positivi ; come ieri quando era ... Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della giornata. Il Corriere ha ...

Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente Teleborsa Due attori di ‘Un posto al sole’ positivi al Covid, stop alle riprese Napoli – Due attori del cast di Un posto al sole sono risultati positivi al Covid. E’ scattato all’istante il protocollo: isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti ...

Uno studio conferma l’immunità al 99% già dopo la prima dose del vaccino Pfizer Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech è in grado di generare una robusta risposta immunitaria sul 99% delle persone già dopo una singola dose. Lo conferma uno studio aggiornato reso noto oggi e rea ...

Dei nuovidi oggi, 135 sono asintomatici e 99 pauci sintomatici,seguiti a domicilio. Negli ospedali la situazione anche oggi appare in miglioramento, con 18 dimissioni a fronte di 12 ......8% : vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 6 sono risultati; come ieri quando era ... Quii bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della giornata. Il Corriere ha ...Napoli – Due attori del cast di Un posto al sole sono risultati positivi al Covid. E’ scattato all’istante il protocollo: isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti ...Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech è in grado di generare una robusta risposta immunitaria sul 99% delle persone già dopo una singola dose. Lo conferma uno studio aggiornato reso noto oggi e rea ...