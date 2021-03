Tragedia tra Marano e Villaricca, si temono due morti in un incidente (Di venerdì 26 marzo 2021) Marano-Villaricca. Attimi di tensione questa sera tra Marano e Villaricca. Ci sarebbero due vittime in via Roma, strada al confine tra i due comuni. Due morti tra Marano e Villaricca Un violentissimo incidente stradale si sarebbe verificato in serata. Le due vittime non avrebbero avuto scampo. Non si conosce ancora la dinamica del violento impatto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021). Attimi di tensione questa sera tra. Ci sarebbero due vittime in via Roma, strada al confine tra i due comuni. DuetraUn violentissimostradale si sarebbe verificato in serata. Le due vittime non avrebbero avuto scampo. Non si conosce ancora la dinamica del violento impatto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

