Tina Cipollari derubata in un bar a Fiumicino: il borsello però conteneva solo un rossetto (Di venerdì 26 marzo 2021) La famosissima Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, è stata vittima di un furto all'interno di un bar. Il ladro, un cliente che frequenta abitualmente il posto, non è riuscito a trattenersi quando ha visto la borsetta di Tina appoggiata sul bancone. Approfittando di un suo momento di distrazione ha così deciso di portarle via il borsello. Quando la Cipollari si è resa conto di non aver più con sé il borsello – che tra l'altro conteneva solo uno specchietto ed un rossetto – ha allertato la Polizia rivolgendosi al commissariato Aurelio, diretto da Alessandro Gullo. Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 26 marzo 2021: la sfilata di Gemma? Ecco cosa succederà Gli investigatori si sono così recati nel bar di ...

