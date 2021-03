Svolta per la Serie A: il prossimo triennio si vedrà su Dazn (Di venerdì 26 marzo 2021) Novità importanti per il prossimo triennio: la Serie A va a Dazn che ha battuto Sky con 16 club favorevoli contro 4 Dazn batte Sky. La lunga battaglia per i diritti tv del prossimo triennio di Serie A vede trionfare la piattaforma online che si aggiudica le stagioni che andranno dal 2021 al 2024. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 marzo 2021) Novità importanti per il: laA va ache ha battuto Sky con 16 club favorevoli contro 4batte Sky. La lunga battaglia per i diritti tv deldiA vede trionfare la piattaforma online che si aggiudica le stagioni che andranno dal 2021 al 2024. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sandrogozi : Roma ????e Parigi ????sempre più unite per trasformare l’#Europa????! 2021 anno della svolta con la forma del nuovo tratt… - capuanogio : Oggi il voto finale sui #dirittitv e la #SerieA è pronta a sposare la svolta di #Dazn che potrebbe raccogliere 16 v… - 6000sardine : Aderiamo all’appello per approvare la proposta di legge C.2307 che decriminalizza la coltivazione domestica di… - Eurosport_IT : Svolta per i diritti televisivi della Serie A nel triennio 2021-24 ???? #SerieA | #DirittiTV - Ist_Cattaneo : Dal Bilancio Demografico una sorpresa: gli ingressi dall’estero corrispondono alle uscite. Il saldo migratorio most… -