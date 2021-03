Prometeia | corretto utilizzo Recovery potrebbe portare crescita PIL in linea con UE

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – L‘Italia impiegherà due anni per superare lo shock della pandemia di Covid-19. Lo dicono le ultime stime formulate dal centro studi, secondo cui il PIL recupererà ai livelli pre-Covid solo nell’ultimo trimestre 2022. In ogni caso ci si attende unadel PIL del 4,7% quest’anno dopo il crollo registrato lo scorso anno. Vi sono però dei fattori che, secondoro accelerare il recupero, ad esempio l’efficiente dei fondi del Next Generation EU, le riforme ed un “salto di qualità” in termini di produttività. Se questo scenario virtuoso si verificasse, il PILconoscere unamedia annua del 3,8% fra il 2021 ed il 2023 e mantenere nei 10 anni sino al 2030 unamedia del 2%, in ...