Pensioni 5 anni prima, uscita nati 1959 o con 37,10 di contributi (Di venerdì 26 marzo 2021) Una grande novità in materia previdenziale proviene dal Ministero del Lavoro. Infatti è un provvedimento del Ministero del Lavoro che di fatto lancia il contratto di espansione che con la legge di Bilancio 2021 è stato potenziato ed esteso rispetto a quanto previsto dal precedente governo Conte che però ha il merito di avete introdotto la misura. Il Ministero guidato da Andrea Orlando ha dato l'ok all'Inps per l'emanazione della circolare che va a sbloccare questa misura previdenziale. Come funziona lo scivolo Un provvedimento che si colloca al centro tra le crisi che stanno colpendo numerosi settori lavorativi e la necessità di garantire uscite anticipate dal lavoro. Si tratta del primo provvedimento riguardante il nuovo governo che tra l'altro presto sarà chiamato a riaprire il tavolo coi sindacati per la riforma delle Pensioni. Lo scivolo è quello previsto dal ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Una grande novità in materia previdenziale proviene dal Ministero del Lavoro. Infatti è un provvedimento del Ministero del Lavoro che di fatto lancia il contratto di espansione che con la legge di Bilancio 2021 è stato potenziato ed esteso rispetto a quanto previsto dal precedente governo Conte che però ha il merito di avete introdotto la misura. Il Ministero guidato da Andrea Orlando ha dato l'ok all'Inps per l'emanazione della circolare che va a sbloccare questa misura previdenziale. Come funziona lo scivolo Un provvedimento che si colloca al centro tra le crisi che stanno colpendo numerosi settori lavorativi e la necessità di garantire uscite anticipate dal lavoro. Si tratta del primo provvedimento riguardante il nuovo governo che tra l'altro presto sarà chiamato a riaprire il tavolo coi sindacati per la riforma delle. Lo scivolo è quello previsto dal ...

Advertising

carlosibilia : Troppo spesso ci dimentichiamo i numerosi risultati conseguiti in questi anni. Con il taglio alle pensioni d’oro,… - VincenzaSMF : @Franc_Pon @aspettaaspetta CHIAMA VON DERMERCHELLONA ,NOI INVASI ,E MANTENUTI A VITA, CON PENSIONE SENZA MARCHETTE… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - IlS0vran : @claudio_2022 @il Metterà soldi di tasca sua se mancheranno per pagare le pensioni a chi ha versato 40 anni di contibuti? - antonellatorto9 : Pensioni anticipata a 61 anni e 7 mesi. Le istruzioni dell'ultima circolare INPS. Leggi l'articolo per vedere cosa… -