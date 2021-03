L’uomo querelato da Azzolina per minacce ora è nel team del sottosegretario leghista Sasso (Di venerdì 26 marzo 2021) Si chiama Pasquale Vespa, è un docente campano e spesso ha parlato facendosi portavoce dei precari del mondo della scuola essendo leader dell’Associazione nazionale docenti per i diritti del lavoratori (Anddl). Ma da oggi ha un nuovo lavoro: collaborerà con il sottosegretario di Stato leghista Rossano Sasso, al ministero dell’Istruzione. Lì dove durante lo scorso governo sedeva l’ex ministra 5 stelle Lucia Azzolina. Che in passato ha querelato proprio Pasquale Vespa, in seguito a svariati insulti che a lei aveva rivolto. E infatti l’aveva denunciato per diffamazione e minacce ritirate, tanto che il 9 aprile comincerà il processo a Napoli. Vespa collaboratore del sottosegretario leghista, la reazione di Lucia Azzolina L’ex ministra ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Si chiama Pasquale Vespa, è un docente campano e spesso ha parlato facendosi portavoce dei precari del mondo della scuola essendo leader dell’Associazione nazionale docenti per i diritti del lavoratori (Anddl). Ma da oggi ha un nuovo lavoro: collaborerà con ildi StatoRossano, al ministero dell’Istruzione. Lì dove durante lo scorso governo sedeva l’ex ministra 5 stelle Lucia. Che in passato haproprio Pasquale Vespa, in seguito a svariati insulti che a lei aveva rivolto. E infatti l’aveva denunciato per diffamazione eritirate, tanto che il 9 aprile comincerà il processo a Napoli. Vespa collaboratore del, la reazione di LuciaL’ex ministra ...

