LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | alle 16 00 le FP2 | Ferrari in cerca di conferme

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP13.40 E 18.00 15.35 D’altronde l’obiettivo dellaè tornare a vincere dal 2022, quando verrà introdotta una vera e propria rivoluzione regolamentare. Questodovrà comunque rappresentare un ponte verso la rinascita. L’obiettivo è provare a salire sul podio con buona continuità, provando magari a strappare anche un paio di vittorie. 15.34 Forse non sarà ancora pronta per vincere, ma laha mostrato dei vistosi passi avanti rispetto alla disastrosa passata stagione. Il distacco di Leclerc dalla vetta non è così ampio. La sensazione è che le Rosse possano giocarsela con la McLaren per il ruolo di terza forza, mentre saranno Red Bull e Mercedes a ...