(Di venerdì 26 marzo 2021)to l’: per la prima volta da almeno due anni l’Italia si è allineata ad altri paesi europei, tra cui Francia, Germania e Belgio, e hato l’in segno di protesta contro le sanzioni imposte dalla Cina a parlamentari, ricercatori e istituzioni dell’Unione europea. Ma vediamo insieme di che cosa

Lal'ambasciatore cinese La Lega della gioventù comunista ha sfruttato la dichiarazione rinfocolando la polemica seguita alle sanzioni Ue e controsanzioni cinesi. Dopo queste parole ...In segno di protesta laha convocato oggi l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, e ricevendolo la vice ministra Marina Sereni ha detto che 'L'Italia ribadisce la propria irremovibile ...Nel mirino nove personalità e quattro istituzioni. Secondo Pechino, sono state diffuse "bugie e disinformazioni" ..."L'Italia ribadisce la propria irremovibile posizione a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali ed esprime solidarietà nei confronti dei Parlamentari, accademici, think tank e funzionari ...