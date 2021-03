Isola 15, Akash Kumar e la replica al vetriolo a Tommaso Zorzi! (Di venerdì 26 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi e non sono mancati anche questa volta riferimenti all’ex naufrago Akash Kumar. Tommaso Zorzi, infatti, nel corso di queste puntate ha non ha mai fatto mistero di non nutrire particolare simpatia per il naufrago e modello Akash Kumar, eliminato nella scorsa puntata. Ieri sera, nel corso della puntata, Zorzi è tornato a parlare di Akash nel suo irriverente spazio intitolato Il punto Z, in cui esprime il suo parere su fatti e personaggi dell’Isola e a proposito del modello ha dichiarato: Z come Zebedei. Gli zebedei che ha rotto Akash nella ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’dei famosi condotta da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini eZorzi e non sono mancati anche questa volta riferimenti all’ex naufragoZorzi, infatti, nel corso di queste puntate ha non ha mai fatto mistero di non nutrire particolare simpatia per il naufrago e modello, eliminato nella scorsa puntata. Ieri sera, nel corso della puntata, Zorzi è tornato a parlare dinel suo irriverente spazio intitolato Il punto Z, in cui esprime il suo parere su fatti e personaggi dell’e a proposito del modello ha dichiarato: Z come Zebedei. Gli zebedei che ha rottonella ...

Advertising

trash_italiano : eliminazione di Akash Alfonso: 'Akash, tu lo sai che ti ho voluto fortemente sull'#Isola, perché riesco a vedere l… - trash_italiano : Perché Akash è così agitato? Non capisco. #Isola - IsolaDeiFamosi : Grazie @ElettraLambo, Akash aveva bisogno di un nuovo nome: AKASHA. ???? #Isola - titi09167911 : RT @fuoridallhype_: “Brando non sei particolarmente simpatico e a tratti sei presuntuoso, stai seguendo le orme di Akash?” “Pensa che Akas… - ElisaDiGiacomo : Isola, Zorzi punzecchia l'ex naufrago Kumar: 'Z come zebedei che ha rotto Akash' -