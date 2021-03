In arrivo i “vestiti smart” | ti dicono quanto e se ti muovi abbastanza

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ma che dire di un dispositivo indossabile in grado di rilevare come timentre fai attività fisica o fai uno sport, e potrebbe potenzialmente anche offrire feedback su come migliorare la tua tecnica. E, come bonus importante, e se fosse qualcosa che indosseresti già, come una camicia o un paio di calzini? Questa è l’idea alla base di un nuovo set di abbigliamento progettato dal MIT che utilizza fibre speciali per percepire il movimento di una persona tramite il tatto. Il gruppo del Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL) del MIT afferma che i loropotrebbero essere utilizzati per l’allenamento atletico e la riabilitazione. Con il permesso dei pazienti potrebbero persino aiutare a monitorare passivamente la salute dei residenti nelle strutture di assistenza assistita e determinare se, ad esempio, qualcuno è caduto ...