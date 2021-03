Il lampo Seb a Singapore Poi il mistero delle regole

(Di venerdì 26 marzo 2021) Quella notte del 22 settembre 2019, sotto le stelle di Marina Bay, a, nessuno avrebbe potuto immaginare che per la Ferrari stava per iniziare uno dei periodi più cupi della sua storia sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : lampo Seb

Quotidiano.net

Perché quella notte, appunto,Vettel con la Rossa aveva celebrato il cinquantatreesimo successo in carriera. E per il Cavallino si trattava della ottantaquattresima doppietta in Formula Uno, ...' Per me è stato un giorno frustrante, domani cercheremo di teneresotto pressione ". Aggiudicandosi l'ultima speciale di giornata La Bréole " Selonnet (18,31 km), il gallese ha infatti ridotto a ...Il terzo trionfo di fila richiamò sospetti e invidie: intervenne subito la Fia e da lì in poi arrivarono la macchina impresentabile del 2020 e solo delusioni ...