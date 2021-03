Essenziali ma invisibili: la protesta dei rider (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – I Rider dei principali servizi Delivery sono scesi in piazza San Silvestro a Roma per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro. “Dopo la firma del contratto UGL assodelivery le condizioni dei Rider sono peggiorate notevolmente – dichiara uno dei manifestanti- abbiamo avuto molti problemi sia sulle tariffe, la parte contrattuale che sulla questione sicurezza”. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – I Rider dei principali servizi Delivery sono scesi in piazza San Silvestro a Roma per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro. “Dopo la firma del contratto UGL assodelivery le condizioni dei Rider sono peggiorate notevolmente – dichiara uno dei manifestanti- abbiamo avuto molti problemi sia sulle tariffe, la parte contrattuale che sulla questione sicurezza”.

