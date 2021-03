Elettrodomestici per la cucina, vendite in crescita (Di venerdì 26 marzo 2021) Durante il periodo di lockdown tutto quello che riguarda il mondo della cucina ha vissuto un incremento sostanziale: nei mesi in cui si era, per necessità, chiusi in casa, una delle attività maggiormente praticata anche dagli italiani è stata proprio quella culinaria.Secondo i dati Applia, associazione che raggruppa i produttori di Elettrodomestici, nel 2020 i grandi Elettrodomestici hanno chiuso con un +1%, i piccoli Elettrodomestici addirittura con un +19%. Tutto è nato da una contingenza evidente: la ritrovata centralità dell’ambiente casalingo. Chiusi tra quattro mura gli italiani hanno riscoperto questa passione dedicandosi alacremente a tutto ciò che ruota attorno alla cucina. E non soltanto per cucinare, ma anche per operazioni affini.Esempio piuttosto esplicativo, tra i piccoli ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 26 marzo 2021) Durante il periodo di lockdown tutto quello che riguarda il mondo dellaha vissuto un incremento sostanziale: nei mesi in cui si era, per necessità, chiusi in casa, una delle attività maggiormente praticata anche dagli italiani è stata proprio quella culinaria.Secondo i dati Applia, associazione che raggruppa i produttori di, nel 2020 i grandihanno chiuso con un +1%, i piccoliaddirittura con un +19%. Tutto è nato da una contingenza evidente: la ritrovata centralità dell’ambiente casalingo. Chiusi tra quattro mura gli italiani hanno riscoperto questa passione dedicandosi alacremente a tutto ciò che ruota attorno alla. E non soltanto perre, ma anche per operazioni affini.Esempio piuttosto esplicativo, tra i piccoli ...

