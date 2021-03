Come disdire Sky: tutte le informazioni utili (Di venerdì 26 marzo 2021) Vuoi disdire il tuo abbonamento a Sky? Ecco tutte le informazioni utili per chi vuole mandare la disdetta a Sky per il proprio abbonamento alla pay tv. Come disdire Sky, le informazioni utili Puoi disdire il tuo abbonamento Sky in due modi: a scadenza naturale del contratto, inviando la disdetta almeno 30 giorni prima della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Vuoiil tuo abbonamento a Sky? Eccoleper chi vuole mandare la disdetta a Sky per il proprio abbonamento alla pay tv.Sky, lePuoiil tuo abbonamento Sky in due modi: a scadenza naturale del contratto, inviando la disdetta almeno 30 giorni prima della L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Come disdire Sky: tutte le informazioni utili: Vuoi disdire il tuo abbonamento a Sky? E… - BottazziPepito : @pisto_gol Mi sa che Piccinini porta sfiga... ?? Scherzi a parte una vergogna come sempre perché nessun problema a d… - CanuPietro : Il campionato di serie A su DAZN sarà la scusa per disdire Sky e non fare abbonamento a quello schifo di DAZN e seg… - grigiestanze : @ncorrasco Io. 60 euro il mese e non ho nemmeno sport. Oltretutto sei legato annualmente ed ogni downgrade o upgrad… - SportivoAnti : @SkyItalia Il problema è capire come disdire il pacchetto 'Serie A' senza penali! Ma se non offrono più un servizio… -