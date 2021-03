Calciomercato Brasile, L’ex azzurro Eder approda al San Paolo di Hernan Crespo (Di venerdì 26 marzo 2021) Eder è un nuovo giocatore del San Paolo.Inter, Bastoni: “Conte fondamentale per la mia crescita, devo ripagare la fiducia. Scudetto? Rispondo così”Una notizia che arriva a sorpresa, dopo che negli ultimi tempi si era parlato di un possibile ritorno in Serie A. L'ex giocatore dell'Inter dopo la fine dell'avventura in Cina con la maglia del Jiangsu Suning, ha accettato le avance dei brasiliani e approderà alla corte di Hernan Crespo. L'italo-brasiliano ha firmato un contratto che lo lega al club verdeoro fino al dicembre del 2022 e ritroverà Joao Miranda, suo compagno di squadra ai tempi dell'Inter.Nella sua esperienza cinese, Eder ha messo insieme in 54 incontri, 31 reti e 16 assist, giocando un totale di 4411 minuti. Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021)è un nuovo giocatore del San.Inter, Bastoni: “Conte fondamentale per la mia crescita, devo ripagare la fiducia. Scudetto? Rispondo così”Una notizia che arriva a sorpresa, dopo che negli ultimi tempi si era parlato di un possibile ritorno in Serie A. L'ex giocatore dell'Inter dopo la fine dell'avventura in Cina con la maglia del Jiangsu Suning, ha accettato le avance dei brasiliani e approderà alla corte di. L'italo-brasiliano ha firmato un contratto che lo lega al club verdeoro fino al dicembre del 2022 e ritroverà Joao Miranda, suo compagno di squadra ai tempi dell'Inter.Nella sua esperienza cinese,ha messo insieme in 54 incontri, 31 reti e 16 assist, giocando un totale di 4411 minuti.

