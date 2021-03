Biden minaccia la Corea del Nord | “Ci sarà una risposta” Rischio escalation militare?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 marzo 2021) La scelta del giorno è simbolica, ma il messaggio lanciato è forte e d’impatto come il mezzo di trasmissione lasciava suggerire. Il 25 Marzo, giorno di partenza della fiaccola olimpica in direzione Tokyo, il dittatoreno Kim Jong-un ha dato ordine di lanciare due missili balistici nel mar Baltico. Ladelparla di un “lancio di prova”. Un lancio di prova dagli esiti positivi, in quanto ad essere testato è un nuovo tipo di missile che andrà arricchire il già grande e pericoloso potenziale bellicono. Meno soddisfatti sia dell’esito sia della stessa effettuazione dei test sono gli altri attori internazionali coinvolti in questa pericolosa e incerta crisi diplomatica mondiale. Il Giappone, mediante il suo primo ministro Yoshihide Suga, si dice preoccupato per la tenuta della pace, ...