Amici 20 | ospite d’eccezione nella prossima puntata | un big della musica

(Di venerdì 26 marzo 2021)didi Maria de Filippi ci saranno due ospiti. Di chi si tratta. La primadel serale didi Maria De Filippi ha conquistato una fetta di pubblico che nessuno avrebbe mai immaginato. Ad essersi sintonizzati in prima serata su Canale 5 di Sabato sono stati più di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RaiTre : Musica, amici e tanti sorrisi. L’ospite speciale di questa sera sarà @daniesilvestri. #ViaDeiMattiNumero0, con… - RaiTre : Nella casa della musica, piena di sorrisi e amici in #ViaDeiMattiNumero0, @StefanoBollani e Valentina Cenni vi invi… - mishingallifrey : RT @RaiTre: Musica, amici e tanti sorrisi. L’ospite speciale di questa sera sarà @daniesilvestri. #ViaDeiMattiNumero0, con @StefanoBollan… - ManiniAlice : RT @ahoy_mat: Domani sera Irama ospite di Amici che ci canta per la 1ª volta live la genesi del tuo colore ?? - LuciaVirginauta : @RaiRadio2 @NaliOfficial @RaiPlay @LbarbarossaLuca @andyPERRONI #Virginio è stato anche ospite su #radiorai2 dopo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici ospite

Iramadi20 Sarà il giovane cantate Irama l'musicale della seconda puntata del serale di20 . Per lui si tratta di un ritorno, sul palcoscenico che lo ha visto vincitore ...Irama si esibisce ad20 Sarà proprio Irama il superdella serata, dove potrà cantare " La genesi del tuo colore " brano che lo ha visto posizionarsi a metà della classifica sanremese, ma ...Tra gli ospiti di eccezione ci saranno Irama e Pippo Baudo. L’ex concorrente e vincitore di Amici 17 canterà “La genesi del tuo colore”, il brano che lo ha visto posizionarsi a metà classifica alla ...Maria Elena Boschi e la confessione a Verissimo: «Vorrei sposarmi ma bisogna essere in due». L’Onorevole, ospite per la prima volta a Verissimo ...