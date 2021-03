?Esclusiva: il Milan studia e apprezza Hysaj a parametro zero. Ma prima c’è una necessità (Di sabato 27 marzo 2021) Elseid Hysaj lascerà il Napoli a parametro zero. Il Milan, ecco la novità, lo sta seguendo con curiosità, interesse e attenzione, pur avendo altre situazioni impellenti da risolvere, in primis i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, senza dimenticare che Kessie e Romagnoli andranno in scadenza nel 2022. Perché Hysaj? Semplicemente perché il Milan cerca un altro specialista di fascia da affiancare all’eccellente Calabria, pur potendo contare sull’affidabile Kalulu. E considerando che il riscatto di Dalot per 20 milioni è assolutamente complicato, non a caso Solskjaer ha di recente dichiarato che aspetta il ritorno del terzino al Manchester United. Ecco perché il Milan studia e apprezza Hysaj (l’albanese può giocare a ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Elseidlascerà il Napoli a. Il, ecco la novità, lo sta seguendo con curiosità, interesse e attenzione, pur avendo altre situazioni impellenti da risolvere, in primis i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, senza dimenticare che Kessie e Romagnoli andranno in scadenza nel 2022. Perché? Semplicemente perché ilcerca un altro specialista di fascia da affiancare all’eccellente Calabria, pur potendo contare sull’affidabile Kalulu. E considerando che il riscatto di Dalot per 20 milioni è assolutamente complicato, non a caso Solskjaer ha di recente dichiarato che aspetta il ritorno del terzino al Manchester United. Ecco perché il(l’albanese può giocare a ...

