Nello scorso gennaio, gli alunni di 5 di Binasco, hanno avuto il piacere di incontrare il vicepreside, maestro Sergio, e il suo collaboratore, Luciano, in veste di membri della Croce Bianca binaschina.

Ultime Notizie dalla rete : Volontari impegnati Volontari impegnati in missioni salvavita Finalmente salvo, gli alunni hanno esultato ed hanno applaudito i volontari per la loro abilità e la loro prontezza, nel gestire l'emergenza. "Sono stati bravissimi!!" Alla fine, i ragazzi hanno ...

E' un successo l'attività formativa presso la Pubblica Assistenza - Stella d'Italia I giorni scorsi hanno visto i neo volontari impegnati nel superare la prova finale di guida dei mezzi di soccorso; e, a brillare, sì!, sono state le donne mostrando anche loro una notevole abilità ...

Volontari impegnati in missioni salvavita - Cronaca - ilgiorno.it Il Giorno Un nuovo gattile per accogliere i felini meno fortunati a Settimo: il progetto della volontaria Valentina Laconi Un nuovo gattile per accogliere i felini meno fortunati: il progetto della volontaria Valentina Laconi ... “Salvare un animale è una grande soddisfazione, ma anche un grande impegno e comporta tanti ...

Non si presenta al turno di soccorso Volontario trovato morto in camera Da due anni era dei nostri, ed era uno dei volontari più generosi e fidati ... "Una persona d’oro, che dedicava tutto il suo tempo agli altri, sempre impegnato a effettuare i trasporti sanitari e dei ...

