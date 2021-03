VIDEO| Falcomatà: “Con Letta il Pd si candida a vincere le elezioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “Le dichiarazioni di Letta mi pare che vadano nella direzione che la base di aspetta: un partito non più prigioniero delle correnti, specialmente se si tratta di correnti che mirano a ruoli e poltrone, che parla al Paese e si occupa dei problemi”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd), intervistato dall’Agenzia Dire. “Un partito – prosegue- che alle prossime elezioni non vuole recitare il ruolo della coalizione perdente, ma si candida ad essere guida di un percorso plurale, democratico e riformista in cui coinvolgere gli altri partiti, e tornare così a guidare il Paese”. Falcomatà si augura “che Letta riesca ad unire” le varie anime del centrosinistra, da Renzi a Calenda, dal M5s a Leu. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “Le dichiarazioni di Letta mi pare che vadano nella direzione che la base di aspetta: un partito non più prigioniero delle correnti, specialmente se si tratta di correnti che mirano a ruoli e poltrone, che parla al Paese e si occupa dei problemi”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd), intervistato dall’Agenzia Dire. “Un partito – prosegue- che alle prossime elezioni non vuole recitare il ruolo della coalizione perdente, ma si candida ad essere guida di un percorso plurale, democratico e riformista in cui coinvolgere gli altri partiti, e tornare così a guidare il Paese”. Falcomatà si augura “che Letta riesca ad unire” le varie anime del centrosinistra, da Renzi a Calenda, dal M5s a Leu.

