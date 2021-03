Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021)25 MARZOORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE DIREZIONE VITERBO MONTEROTONDO RALLENTAMENTI IN VIA ACHILLE GRANDI TRA VIA SANGRO E VIA GARIGLIANO VICINALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE PER UN CANTIERE ATTIVO SI RALLENTA A SANTA LUCIA TRA VIA PONZA E VIA BASILICATA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE RESTRIZIONI PREVISTE PER LA ZONA ROSSA, VIETATI GLI SPOSTAMENTI SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O ...