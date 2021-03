Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021)25 MARZOORE 935 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE TIBURTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE RESTRIZIONI PREVISTE PER LA ZONA ROSSA, VIETATI GLI SPOSTAMENTI SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO SOSPESI, IN TUTTA LA, I ...