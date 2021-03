Traffico Roma del 25-03-2021 ore 13:30 (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto Ci sono rallentamenti per incidente su via del Casale di San Basilio all’altezza di via Montecassino al Trionfale soliti rallentamenti per Traffico intenso su via della Pineta Sacchetti all’altezza di Largo Agostino Gemelli alla Gianicolense chiusura temporanea di via Abate ugone per lavori di manutenzione tra via di Donna Olimpia via Fonteiana manifestazione in programma nel pomeriggio dalle 16 alle 18 in Piazza Indipendenza possibile i disagi sempre in centro chiusa per lavori via della Maddalena 3 a via degli Uffici del Vicario e via del Collegio Capranica la riapertura il prossimo 28 marzo alle ore a proseguono gli allestimenti del circuito in vista della Gran Premio di Formula e riservato alle 8 a trazione elettrica in programma il 10 aprile interdetti alla transito piazzale dell’Industria viale della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Ci sono rallentamenti per incidente su via del Casale di San Basilio all’altezza di via Montecassino al Trionfale soliti rallentamenti perintenso su via della Pineta Sacchetti all’altezza di Largo Agostino Gemelli alla Gianicolense chiusura temporanea di via Abate ugone per lavori di manutenzione tra via di Donna Olimpia via Fonteiana manifestazione in programma nel pomeriggio dalle 16 alle 18 in Piazza Indipendenza possibile i disagi sempre in centro chiusa per lavori via della Maddalena 3 a via degli Uffici del Vicario e via del Collegio Capranica la riapertura il prossimo 28 marzo alle ore a proseguono gli allestimenti del circuito in vista della Gran Premio di Formula e riservato alle 8 a trazione elettrica in programma il 10 aprile interdetti alla transito piazzale dell’Industria viale della ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico #lavori - SS2 Cassia Bis Veientana ???? coda tra bivio Via della Giustiniana e Castel de Ceveri > Viterbo #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???? #Treni Linea convenzionale Roma - Firenze risolto guasto alla linea in prossimità di Orte - Traffico tornato reg… - LuceverdeRadio : ?? ?? Linea convenzionale Roma - Firenze Traffico ferroviario tornato regolare #Luceverde - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-03-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -