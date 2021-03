Tokyo 2020, Bach: “Complimenti Giappone, Torcia dà messaggio di speranza” (Di giovedì 25 marzo 2021) La fiamma olimpica di Tokyo 2020 è ripartita e il Cio si complimenta con il Giappone. Thomas Bach, numero uno dello sport mondiale, ha sottolineato che “il mondo ha guardato con grande entusiasmo” l’inizio del viaggio che porterà la Torcia lungo le strade del Paese che ospiterà i Giochi la prossima estate. Nello specifico, la staffetta della Torcia olimpica ha avuto origine dalla sede di allenamento della nazionale di calcio J-Village a Naraha, Fukushima. Le prime staffettiste sono state le giocatrici della squadra di calcio femminile Nadeshiko, che ha vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2011. Il secondo tedoforo è stato Owada Asato, 16enne nativo di Fukushima ed ora il viaggio proseguirà toccando 859 comuni del Paese con destinazione Stadio Olimpico di ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) La fiamma olimpica diè ripartita e il Cio si complimenta con il. Thomas, numero uno dello sport mondiale, ha sottolineato che “il mondo ha guardato con grande entusiasmo” l’inizio del viaggio che porterà lalungo le strade del Paese che ospiterà i Giochi la prossima estate. Nello specifico, la staffetta dellaolimpica ha avuto origine dalla sede di allenamento della nazionale di calcio J-Village a Naraha, Fukushima. Le prime staffettiste sono state le giocatrici della squadra di calcio femminile Nadeshiko, che ha vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2011. Il secondo tedoforo è stato Owada Asato, 16enne nativo di Fukushima ed ora il viaggio proseguirà toccando 859 comuni del Paese con destinazione Stadio Olimpico di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A un anno esatto dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via oggi da Fukushima il viaggio della fiacc… - repubblica : Tokyo 2020, partita da Fukushima la torcia olimpica: 'Un raggio di luce alla fine dell'oscurità' - Agenzia_Ansa : Tokyo 2020, al via la staffetta della fiamma olimpica da Fukushima - afkarasu : RT @Radio1Rai: ??#Tokyo2020 In viaggio la fiaccola olimpica. A un anno dall'arrivo in #Giappone, dopo la sospensione dei Giochi a causa dell… - Radio1Rai : ??#Tokyo2020 In viaggio la fiaccola olimpica. A un anno dall'arrivo in #Giappone, dopo la sospensione dei Giochi a c… -