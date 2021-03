Report Caritas: con la pandemia a Firenze è boom di ‘nuovi poveri’ (Di giovedì 25 marzo 2021) FIRENZE – Con la pandemia anche a Firenze sono cresciuti “i nuovi poveri”. Persone “che fino a marzo 2020 non avevano mai avuto bisogno di aiuto e che adesso fanno fatica ad affrontare le spese ordinarie“. È questo il dato più importante che emerge dal decimo report curato dall’osservatorio della Caritas. Un lavoro che abbraccia un anno di emergenza e che sarà al centro dell’incontro organizzato sabato prossimo tra il cardinale Giuseppe Betori, il sindaco Dario Nardella e il prefetto Alessandra Guidi. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) FIRENZE – Con la pandemia anche a Firenze sono cresciuti “i nuovi poveri”. Persone “che fino a marzo 2020 non avevano mai avuto bisogno di aiuto e che adesso fanno fatica ad affrontare le spese ordinarie“. È questo il dato più importante che emerge dal decimo report curato dall’osservatorio della Caritas. Un lavoro che abbraccia un anno di emergenza e che sarà al centro dell’incontro organizzato sabato prossimo tra il cardinale Giuseppe Betori, il sindaco Dario Nardella e il prefetto Alessandra Guidi.

