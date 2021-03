Professoressa muore a 38 anni per emorragia cerebrale | si era vaccinata con AstraZeneca

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto all’Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” di Gela per la scomparsa di un’amatissima e giovanissima insegnante, la Prof. Zelia Guzzo, morta nelle scorse ore dopo 12 giorni di agonia in ospedale. Laaveva 38. Lo scorso 1 marzo si era sottoposta alla vaccinazione anti Covid con. Il vaccino somministrato all’insegnante non apparterrebbe a nessuno dei lotti ritirati. Il malore Alcuni giorni dopo la somministrazione laaveva accusato un forte malore ed era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Lì i medici le avevano riscontrato un’. Il ricordo dei colleghi «È con infinita tristezza e grande costernazione – scrive l’istituto S.Quasimodo – che la nostra comunità scolastica ha ...

