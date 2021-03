Pd, alla Camera ancora nessun accordo per nuova capogruppo: vacilla ipotesi Serracchiani (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Non c’è ancora accordo tra i deputati del Pd sul nome della prossima capogruppo dem alla Camera. Il nome che circola con maggiore insistenza, quello di Debora Serracchiani, stando a quanto apprende l’Agenzia Dire, non raccoglie al momento il consenso maggioritario del gruppo. Sul suo nome emergono perplessità trasversalmente in tutte le aree. E anche su Marianna Madia, altra ipotesi in campo, il gruppo non ha raggiunto l’intesa. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Non c’è ancora accordo tra i deputati del Pd sul nome della prossima capogruppo dem alla Camera. Il nome che circola con maggiore insistenza, quello di Debora Serracchiani, stando a quanto apprende l’Agenzia Dire, non raccoglie al momento il consenso maggioritario del gruppo. Sul suo nome emergono perplessità trasversalmente in tutte le aree. E anche su Marianna Madia, altra ipotesi in campo, il gruppo non ha raggiunto l’intesa.

