Nordahl jr: “Ibrahimovic completo, ma in area di rigore meglio mio padre” (Di giovedì 25 marzo 2021) Passato contro presente: il confronto stuzzica sempre. Anche nel calcio non mancano paragoni bizzarri e difficili da valutare. Tra gli svedesi, il tormentone potrebbe essere un altro: meglio Gunnar Nordahl o Zlatan Ibrahimovic? Entrambi hanno giocato nel Milan e scritto record nel calcio italiano. Il primo ha siglato il primato di reti in una sola stagione, battuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Il secondo ha vinto tutto e dappertutto.caption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="1024" Zlatan Ibrahimovic Milan (Getty Images)/captionCONFRONTOMa chi è il migliore? Il figlio di Gunnar, Thomas Nordahl, ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Tuttosport: "Zlatan è più completo, ma mio papà era più efficace in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Passato contro presente: il confronto stuzzica sempre. Anche nel calcio non mancano paragoni bizzarri e difficili da valutare. Tra gli svedesi, il tormentone potrebbe essere un altro:Gunnaro Zlatan? Entrambi hanno giocato nel Milan e scritto record nel calcio italiano. Il primo ha siglato il primato di reti in una sola stagione, battuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Il secondo ha vinto tutto e dappertutto.caption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="1024" ZlatanMilan (Getty Images)/captionCONFRONTOMa chi è il migliore? Il figlio di Gunnar, Thomas, ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Tuttosport: "Zlatan è più, ma mio papà era più efficace in ...

Advertising

ItaSportPress : Nordahl jr: 'Ibrahimovic completo, ma in area di rigore meglio mio padre' - - sportli26181512 : T. Nordahl: 'Ibra mette il cuore per il Milan. Sul ritorno in nazionale...': Intervenuto ai microfoni di Tuttosport… -