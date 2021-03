Napoli, pulizia dei monumenti: il Comune chiede aiuto (a titotlo gratuito) a cittadini e associazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ripuliamo Napoli”. Questo il nome dell’avviso pubblico del Comune di Napoli rivolto a enti, associazioni e cittadini che “a titolo gratuito vogliono contribuire al decoro urbano”. La manifestazione d’interesse arricchisce il protocollo d’intesa stipulato a febbraio 2020 da Comune di Napoli e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli al fine di velocizzare l’iter per eseguire interventi di pulitura di monumenti “vandalizzati”. L’avviso pubblico è corredato da un elenco di 42 monumenti che possono già essere oggetto di intervento. La lista è stata redatta, a titolo indicativo, dal Servizio Valorizzazione della Citta? storica-sito Unesco del Comune di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ripuliamo”. Questo il nome dell’avviso pubblico deldirivolto a enti,che “a titolovogliono contribuire al decoro urbano”. La manifestazione d’interesse arricchisce il protocollo d’intesa stipulato a febbraio 2020 dadie Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dial fine di velocizzare l’iter per eseguire interventi di pulitura di“vandalizzati”. L’avviso pubblico è corredato da un elenco di 42che possono già essere oggetto di intervento. La lista è stata redatta, a titolo indicativo, dal Servizio Valorizzazione della Citta? storica-sito Unesco deldi ...

