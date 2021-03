Mogliano, aggressione a Marta Novello: parla la mamma del 15enne arrestato (Di giovedì 25 marzo 2021) Marta Novello, la 26enne aggredita mentre faceva jogging, si è svegliata ed è stata estubata. La giovane è stata accoltellata 20 volte al torace da un aggressore che si è rivelato essere un ragazzo di 15 anni; lui si trova ora presso il carcere minorile. La mamma del giovane si è detta sotto shock e preoccupata sia per la vittima dell’aggressione sia per il figlio, affermando di non riuscire a spiegarsi che cosa l’abbia spinto a farlo. La donna ha voluto precisare di non stare cercando una giustificazione alle azioni del figlio, ma una spiegazione che lei stessa non riesce a trovare. Venerdì il ragazzo sarà ascotlato dagli inquirenti alla presenza del suo avvocato. aggressione Marta Novello: parla la madre del 15enne “Penso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021), la 26enne aggredita mentre faceva jogging, si è svegliata ed è stata estubata. La giovane è stata accoltellata 20 volte al torace da un aggressore che si è rivelato essere un ragazzo di 15 anni; lui si trova ora presso il carcere minorile. Ladel giovane si è detta sotto shock e preoccupata sia per la vittima dell’sia per il figlio, affermando di non riuscire a spiegarsi che cosa l’abbia spinto a farlo. La donna ha voluto precisare di non stare cercando una giustificazione alle azioni del figlio, ma una spiegazione che lei stessa non riesce a trovare. Venerdì il ragazzo sarà ascotlato dagli inquirenti alla presenza del suo avvocato.la madre del“Penso ...

