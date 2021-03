Luigi De Laurentiis: “A Bari società assente? Sono speculazioni e menzogne” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Bari sta attraversando un momento complesso da un punto di vista sportivo. Per questo motivo, Luigi De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato i temi d’attualità della squadra pugliese. È un momento difficile, non Sono contento dei risultati. Ho scelto di parlare alla piazza e agli addetti ai lavori. Sono qui da giorni per dare sostegno alla squadra, al tecnico Carrera. La mia presenza è stata costante, non ho partecipato solo a due trasferte. Noi vogliamo vincere. Dà fastidio leggere speculazioni sulla società assente: Sono menzogne. Qui si lavora dalla mattina alla sera. La speculazione arriva nel nostro momento di maggiore difficoltà. Si tratta di bombe a orologeria, compresa la notizia che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilsta attraversando un momento complesso da un punto di vista sportivo. Per questo motivo,Deha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato i temi d’attualità della squadra pugliese. È un momento difficile, noncontento dei risultati. Ho scelto di parlare alla piazza e agli addetti ai lavori.qui da giorni per dare sostegno alla squadra, al tecnico Carrera. La mia presenza è stata costante, non ho partecipato solo a due trasferte. Noi vogliamo vincere. Dà fastidio leggeresulla. Qui si lavora dalla mattina alla sera. La speculazione arriva nel nostro momento di maggiore difficoltà. Si tratta di bombe a orologeria, compresa la notizia che ...

