L’Ue accelera sul certificato vaccinale. FdI: «Serve al turismo. Per chi non è vaccinato valgano i tamponi» (Di giovedì 25 marzo 2021) Bruxelles mette l’acceleratore al certificato verde vaccinale. Il Parlamento europeo, infatti, ha approvato la richiesta di decidere con il “fast track”, la procedura accelerata, sul “lasciapassare” per chi ha ricevuto il vaccino o ha sviluppato gli anticorpi al Covid in maniera naturale. La decisione «rappresenta un decisivo passo in avanti del Parlamento europeo nella prospettiva che questo strumento diventi operativo prima dell’estate», ha commentato l’eurodeputato Nicola Procaccini. L’esponente di FdI-Ecr ha quindi sottolineato che la procedura accelerata «va nella direzione auspicata dai Conservatori Europei, e in particolare della presidente Giorgia Meloni». Procaccini: «Un sostegno per il turismo» «Il certificato – ha ricordato Procaccini – mira a garantire il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Bruxelles mette l’tore alverde. Il Parlamento europeo, infatti, ha approvato la richiesta di decidere con il “fast track”, la procedurata, sul “lasciapassare” per chi ha ricevuto il vaccino o ha sviluppato gli anticorpi al Covid in maniera naturale. La decisione «rappresenta un decisivo passo in avanti del Parlamento europeo nella prospettiva che questo strumento diventi operativo prima dell’estate», ha commentato l’eurodeputato Nicola Procaccini. L’esponente di FdI-Ecr ha quindi sottolineato che la procedurata «va nella direzione auspicata dai Conservatori Europei, e in particolare della presidente Giorgia Meloni». Procaccini: «Un sostegno per il» «Il– ha ricordato Procaccini – mira a garantire il ...

