Ilaria Pappa non ce l’ha fatta | la prof aveva solo 31 anni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lutto ad Ischia per la morte della giovaneessoressa. La docente, di origini napoletane, insegnava presso l'istituto superiore "Cristofaro-Mennella". Questo il messaggio comparso sui canali social della scuola: "Un gravissimo lutto ha purtroppo colpito ieri sera la nostra scuola: laessoressaè deceduta al Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata da alcuni giorni per un’improvvisa e devastante malattia. Ha lottato per ritornare tra noi, per riabbracciare il suo Salvatore e la sua famiglia, per rivedere i suoi alunni...ma non ce". "Ora veglierà sulle nostre vite" "In questi giorni di terribile attesa abbiamo pregato e sperato per lei ma, nonostante la sua giovane età, ieri sera è volata in ...