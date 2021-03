Giovanni Ciacci, polemica contro Ballando con le Stelle: “Mi hanno ostacolato” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il celebre costumista si scaglia contro il programma di Milly Carlucci. Giovanni Ciacci doveva vincere ma qualcosa non è andato come doveva. Una nuova polemica sta impazzando in questi minuti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) Il celebre costumista si scagliail programma di Milly Carlucci.doveva vincere ma qualcosa non è andato come doveva. Una nuovasta impazzando in questi minuti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

