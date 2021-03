Gazzetta | Meret vuole spazio | se continuerà l’alternanza con Ospina andrà via

(Di giovedì 25 marzo 2021) Alexè partito con la Nazionale di Mancini, ma sa che non ci saràper lui tra i convocati per l’Europeo di giugno. La gerarchia del ct comprende Donnarumma, Sirigu e Cragno e non lui. Il motivo è che non ha avuto continuità nel Napoli di Gattuso, scrive ladello Sport. Il tecnico ha introdottotra i portieri, una situazione che Alex non è disposto ad accettare anche per la prossima stagione. “A distanza di tre anni, il futuro di, 24 anni, è tutt’altro che scontato, l’idea di dover condividere il ruolo titolare conanche nella prossima stagione, è un’ipotesi che nonconsiderare. D’altra parte, saltando l’Europeo, è naturale che il giovane portiere punti al Mondiale del 2022 in Qatar, al quale potrà ambire soltanto se ...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Rivoluzione in porta per la Roma . Come scrive.it , sono pronti a lasciare sia Pau Lopez che Fuzato e Mirante , coi giallorossi che hanno messo nel mirino, Musso , Silvestri , Gollini e Cragno .Daniel Fuzato, 23 anni (LAPRESSE) La rosa giusta ? Musso, di proprietà dell'Udinese, ha quasi 27 anni,del Napoli ne ha appena compiuti 24, Silvestri del Verona ne ha 30, mentre Gollini dell'...Incostante Pau Lopez, "anziano" Antonio Mirante, acerbo Daniel Fuzato. Senza dimenticare Robin Olsen, in prestito all'Everton, un flop all'ombra del Colosseo. In casa ...gazzetta.it (C.Zucchelli ... sul mercato alla ricerca di un numero uno affidabile e possibilmente italiano. O in senso stretto, come Meret, Silvestri o Gollini, o in senso più ampio, come Musso, che è ...