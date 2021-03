Formula 1 | Leclerc | “Siamo pronti” Sainz | “Penso di aver fatto un ottimo lavoro”

(Di giovedì 25 marzo 2021)1, la conferenza stampa dei piloti in vista del GP del Bahrain. Le dichiarazioni dei protagonisti. SAKHIR (BAHRAIN) –1, la conferenza stampa dei piloti in vista del GP del Bahrain. SoddisdelCharles: “– ha ammesso il monegasco – abbiamotutto ciò che dovevamo nei test ed ora l’ultima parola spetterà alla pista . E’ una Ferrari molto più semplice da guidare. Una volta spinto al massimo, capiremo quantocresciuti“.pronto all’esordio con la Ferrari: “diun buon. Avrei preferito fare più chilometri, ma sono pronto per questa nuova avventura . Sono in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula Leclerc

...in rosso la storia dellaUno. Chissà se l'intuizione di Mattia Binotto & co. si rivelerà giusta anche in questo caso, ma una cosa è certa: la coppia della Ferrari è veramente forte.. ...Parlando ai microfoni di Sky Sport F1 alla vigilia del fine settimana nel deserto però,si è voluto mantenere cauto a livello di previsioni per la primissima gara della stagione. 'Sentiamo la ...Hamilton ancora favorito, ma Verstappen è in grado di insidiarlo fino alla fine: questa la previsione degli esperti di SNAI per la nuova stagione di Formula Uno, che riparte domenica con il Gran Premi ...La Ferrari sarà una di quelle scuderie su cui verranno rivolte le maggiori attenzioni. Non solo per quello che rappresenta il Cavallino nella storia della Formula Uno ma in vista di una stagione che s ...