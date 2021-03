Ecobonus | ovvero come affossare una legge giusta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) Chiedo scusa se tratterò un caso personale. Ma lo faccio unicamente perché poi tanto personale non è ed è anzi emblematico di un malcostume che, nelle pieghe stesse della legalità, ha affossato le migliori leggi. Mi riferisco all’per le ristrutturazioni, che consente detrazioni fino al 110% per lavori di miglioramento energetico degli edifici. Unasacrosanta, che mette mano finalmente a un patrimonio immobiliare inefficiente e inquinante, con agevolazioni senza precedenti. “Un’occasione da non perdere, puoi fare i lavori senza sborsare un euro” mi ripetono tutti. Così mi metto nell’idea di ristrutturare una piccola casa in campagna e chiedo un preventivo a un’impresa della zona. Dopo qualche giorno arriva un preventivo monstre, neanche fosse un attico in via Montenapoleone. Altri operatori mi confermano l’amara verità: con la nuova ...