Dopo il flop sui Dpcm, Cassese ne dice una giusta. Per il presidente emerito della Consulta lo Stato deve gestire la Sanità non le Regioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Il presidente emerito della Consulta, Sabino Cassese, casca dal pero e si pianta sulla dura terra, manco fosse Willy il Coyote, ed esclama: “Lo Stato deve gestire la Sanità non le Regioni”. Benvenuto professore nella nave dei saggi che da anni dice che la riforma frettolosissima del Titolo V della nostra Costituzione fu un errore che ha rovinato l’Italia. Ora che la Corte Costituzionale ha smentito il professore sull’utilizzo corretto dei Dpcm ci fa anche la ramanzina sul valore dello Stato centrale. Errore, ricordiamolo, commesso da una presciolosa sinistra che impaurita dalla Lega voleva rafforzarsi in campo autonomista. Materie come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Il, Sabino, casca dal pero e si pianta sulla dura terra, manco fosse Willy il Coyote, ed esclama: “Lolanon le”. Benvenuto professore nella nave dei saggi che da anniche la riforma frettolosissima del Titolo Vnostra Costituzione fu un errore che ha rovinato l’Italia. Ora che la Corte Costituzionale ha smentito il professore sull’utilizzo corretto deici fa anche la ramanzina sul valore dellocentrale. Errore, ricordiamolo, commesso da una presciolosa sinistra che impaurita dalla Lega voleva rafforzarsi in campo autonomista. Materie come ...

