Autostrade | i Benetton votano contro la proroga della scissione

(Di giovedì 25 marzo 2021) Edizione, si legge in una nota, ha «preso atto dell'assenza di proposte di potenziali investitori per l'acquistopartecipazione in Acc»

Il Sole 24 ORE

I due azionisti di peso hanno fatto sapere che voteranno contro la proroga dei termini per la scissione diall'assemblea del 29 marzo. Un modo ...Colpo di scena sul dossier: la Fondazione CRT , uno dei soci storici di Atlantia , ed Edizione Holding , la società della famigliache controlla il Gruppo holding, non voteranno a favore della proroga del ..."Ci pare di capire che anche i principali azionisti di Atlantia, a partire dalla holding Edizione dei Benetton e dalla Fondazione Crt, ...Edizione, si legge in una nota, ha «preso atto dell'assenza di proposte di potenziali investitori per l'acquisto della partecipazione in Acc» ...