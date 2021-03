Vescovo di Caserta visita a sorpresa l’area dell’ex Macrico. Si va verso una svolta? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Il Vescovo di Caserta Pietro Lagnese, nella ricorrenza di San Giuseppe e della uccisione di don Peppe Diana, venerdì scorso, 19 marzo, ha visitato l‘area dell’ex Macrico – nel centro della città di Caserta, alle spalle del Monumento ai Caduti di Corso Trieste – di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Ne dà notizia l’Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Caserta con un post pubblicato sulla pagina facebook della Diocesi e corredato da una significativa foto di Lagnese all’ingresso della struttura. L’ex Macrico, si legge, è “uno spazio enorme, di circa 33 ettari, attualmente inutilizzato, né da parte della Chiesa né da parte della Città, una volta in concessione all’Esercito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti IldiPietro Lagnese, nella ricorrenza di San Giuseppe e della uccisione di don Peppe Diana, venerdì scorso, 19 marzo, hato l‘area– nel centro della città di, alle spalle del Monumento ai Caduti di Corso Trieste – di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Ne dà notizia l’Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi dicon un post pubblicato sulla pagina facebook della Diocesi e corredato da una significativa foto di Lagnese all’ingresso della struttura. L’ex, si legge, è “uno spazio enorme, di circa 33 ettari, attualmente inutilizzato, né da parte della Chiesa né da parte della Città, una volta in concessione all’Esercito ...

Advertising

anteprima24 : ** Vescovo di #Caserta visita a sorpresa l'area dell'ex #Macrico. Si va verso una svolta? **… - semplicesai : Il vescovo Lagnese visita l'area ex Macrico e accende le speranze della città di Caserta - Day Italia News - anteprima24 : ** Don Diana, #Vescovo #Aversa: suo impegno è esempio importante anche in questa #Pandemia **… - pansopher1 : RT @medicojunghiano: dopo la lunga escursione montana ho dormito e sognato : con mia madre sono arrivato in auto ?? nella stanza del vescovo… - medicojunghiano : dopo la lunga escursione montana ho dormito e sognato : con mia madre sono arrivato in auto ?? nella stanza del vesc… -