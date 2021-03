Un’ora e mezza senza lavorare per la dad dei figli, può funzionare? (Di mercoledì 24 marzo 2021) A scorrere i social si capisce subito. Non è smart working quello che fanno i genitori a casa con i figli impegnati nella dad, la didattica a distanza. C’è sempre la necessità di staccarsi dal pc per aiutare i bambini, in particolare quelli più piccoli, con il collegamento alla lezione. C’è la necessità di stare con i bambini più piccoli perché è impossibile lavorare con un bimbo in età da nido o materna in casa. Nasce così la protesta dei genitori scesi in piazza nei giorni scorsi, ma c’è anche qualcuno che ha cercato altre soluzioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) A scorrere i social si capisce subito. Non è smart working quello che fanno i genitori a casa con i figli impegnati nella dad, la didattica a distanza. C’è sempre la necessità di staccarsi dal pc per aiutare i bambini, in particolare quelli più piccoli, con il collegamento alla lezione. C’è la necessità di stare con i bambini più piccoli perché è impossibile lavorare con un bimbo in età da nido o materna in casa. Nasce così la protesta dei genitori scesi in piazza nei giorni scorsi, ma c’è anche qualcuno che ha cercato altre soluzioni.

Advertising

TeresaBellanova : È un'ottima notizia l'accordo fra Autostrade e i sindacati per garantire ai dipendenti in smart working un'ora e me… - Agenzia_Ansa : I lavoratori in smart working di Autostrade per l'Italia potranno dedicare un'ora e mezza di esclusiva attenzione a… - FraterVentus : @claudio_2022 Faccia in fretta, abbiamo perso fin troppo tempo. Mi sarei aspettato che dopo Palamara ci sarebbe sta… - HDblog : RT @HDblog: Autostrade per l'Italia, ai dipendenti un'ora e mezza al giorno per aiutare i figli in DAD - TrofeoBinda : RT @stefanorizzato: Ascolti record domenica scorsa su @raisport per il @TrofeoBinda stra-vinto da @ElisaLongoB: - 225mila spettatori in med… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora mezza Jessica Bennett: «La consapevolezza è già una conquista. La cancel culture? è complicato negare le sfumature» Corriere della Sera