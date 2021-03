**Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (7) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Draghi si sofferma dunque sui temi relativi al mercato unico, alla politica industriale e alla digitalizzazione. "Non c'è per me veramente bisogno di ribadire l'importanza del mercato unico per il nostro sviluppo e per il processo di integrazione europea. Dal 1992 al 2018, le esportazioni tra Paesi europei sono cresciute fino a raggiungere il 20% del prodotto interno lordo dell'Unione. Dimostrando quindi che un mercato europeo unico, coeso, con stessi standard, permette anche uno sviluppo delle esportazioni intraeuropee, quindi dovremo gradualmente dipendere sempre meno dal resto del mondo per le nostre esportazioni, come avviene a tuti i grandi mercati, tutti i grandi Paesi". "E poi sono cresciute moltissimo le catene del valore, attraverso i vari Paesi europei - sottolinea - Anche gli investimenti diretti esteri dal resto dell'UE verso l'Italia, con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) -si sofferma dunque sui temi relativi al mercato unico, alla politica industriale e alla digitalizzazione. "Non c'è per me veramente bisogno di ribadire l'importanza del mercato unico per il nostro sviluppo e per il processo di integrazione europea. Dal 1992 al 2018, le esportazioni tra Paesi europei sono cresciute fino a raggiungere il 20% del prodotto interno lordo dell'Unione. Dimostrando quindi che un mercato europeo unico, coeso, con stessi standard, permette anche uno sviluppo delle esportazioni intraeuropee, quindi dovremo gradualmente dipendere sempre meno dal resto del mondo per le nostre esportazioni, come avviene a tuti i grandi mercati, tutti i grandi Paesi". "E poi sono cresciute moltissimo le catene del valore, attraverso i vari Paesi europei - sottolinea - Anche gli investimenti diretti esteri dal resto dell'UE verso l'Italia, con il ...

Advertising

TV7Benevento : **Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula**... - IlFriuli : '#scuola , il Governo studia la riapertura dopo Pasqua'. Comunicazioni del premier #Draghi al Parlamento: 'Mentre a… - PolicyMaker_mag : L’intervento del presidente del Consiglio Mario #Draghi al @SenatoStampa per le comunicazioni in vista del… - GAngrilli : RT @marsigatto: @b_baolo @GAngrilli Cosa sono UE ed eurozona? Io conosco a malapena il concetto di stato (con le sue leggi, la sua sanità,… - marsigatto : @b_baolo @GAngrilli Cosa sono UE ed eurozona? Io conosco a malapena il concetto di stato (con le sue leggi, la sua… -