Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane proseguirà fino alle 13 una manifestazione di protesta in via della Pisana nei pressi degli uffici del consiglio regionale del Lazio fino alla 6 aprile i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimarranno spenti quindi accesso libero nelle zone a Traffico limitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo restano attive solo le ZTL vam emmer ci ricordiamo i lavori sulla Roma Fiumicino chiusa verso l'Eur tra l'uscita Magliana Trastevere e le tre fontane per raggiungere l'Eur a Fiumicino suggeriamo di metterti sulla carreggiata esterna ...

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Circonvallazione Gianicolense altezza Ospedale San Camillo ?? Traffico rallentato #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente Via Duilio Gambellotti altezza Stazione Metro Torre Angela ?? Traffico rallentato #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 12:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

