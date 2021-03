Strage in Colorado: l'assassino soffriva di deliri ed attacchi di rabbia (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ennesima Strage in America, la seconda in una settimana, ha visto come autore dell'assassinio di dieci persone in un supermercato di Boulder Ahmad Al Aliwi Alissa, il giovane arrestato ieri dalla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ennesimain America, la seconda in una settimana, ha visto come autore dell'assassinio di dieci persone in un supermercato di Boulder Ahmad Al Aliwi Alissa, il giovane arrestato ieri dalla ...

Agenzia_Ansa : Strage in un supermercato del #Colorado. Dieci vittime tra le quali un poliziotto, il killer è stato ferito e arres… - rubio_chef : “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi… - marcodimaio : Ancora una strage di innocenti in USA, questa volta in un supermercato del #Colorado. Un pensiero alle vittime e un… - EnzoMas48 : RT @ka_sovran: Per par condicio, visto che ultimamente i media sottolineano la nazionalità dei crimini solo se si è italiani. La strage in… - carmelaciulla1 : RT @Radio1Rai: ?? Strage in #Colorado. Il presidente Biden: il Congresso agisca contro le armi. Rafforzare i controlli chiudendo le scappato… -