Startup, bando Accelerate Israel: formazione online per le 23 vincitrici (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ambasciatore d’Italia in Israele, Gianluigi Benedetti, insieme al presidente di Agenzia Ice, Carlo Ferro, e’ intervenuto questa mattina all’apertura dei lavori delle giornate di formazione online rivolte alle 23 start-up risultate vincitrici del bando “Accelerate in Israel”, programma che si propone di favorire la crescita a livello internazionale di start-up italiane attraverso un periodo di accelerazione nell’ecosistema dell’innovazione Israeliana. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. “Grazie per aver accettato questa sfida, per aver scelto di dedicare parte del vostro business per sperimentare l’ecosistema dell’innovazione di Israele: vi assicuro che non sarete delusi dalla vostra scelta”, ha affermato il diplomatico ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ambasciatore d’Italia ine, Gianluigi Benedetti, insieme al presidente di Agenzia Ice, Carlo Ferro, e’ intervenuto questa mattina all’apertura dei lavori delle giornate dirivolte alle 23 start-up risultatedelin”, programma che si propone di favorire la crescita a livello internazionale di start-up italiane attraverso un periodo di accelerazione nell’ecosistema dell’innovazioneiana. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. “Grazie per aver accettato questa sfida, per aver scelto di dedicare parte del vostro business per sperimentare l’ecosistema dell’innovazione die: vi assicuro che non sarete delusi dalla vostra scelta”, ha affermato il diplomatico ...

