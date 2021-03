Splinter Cell di Netflix in nuovi dettagli rivelati dallo sceneggiatore Derek Kolstad (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uno dei progetti animati di più alto profilo di Netflix è la serie Splinter Cell, basata sul popolare videogioco di Ubisoft. Lo show è stato annunciato la scorsa estate con il creatore di John Wick, Derek Kolstad, che ha scritto la sceneggiatura. In una nuova intervista con Collider legata all'imminente uscita dell'ultimo film d'azione di Kolstad, Nobody, il writer ha fatto luce sui suoi piani per Sam Fisher. "La prima stagione avrà otto episodi", ha detto Kolstad, ma il writer ha confermato che il piano è molto probabilmente di produrre 16 episodi della durata tra i 20 e i 30 minuti. "Mi piace l'idea di episodi di 20-30 minuti. Lascia il pubblico a desiderare di più. Sono le 12:40 di notte e ti dici, "Uffa, vorrei guardarne un altro. Oh, 24 minuti? Fantastico." Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uno dei progetti animati di più alto profilo diè la serie, basata sul popolare videogioco di Ubisoft. Lo show è stato annunciato la scorsa estate con il creatore di John Wick,, che ha scritto la sceneggiatura. In una nuova intervista con Collider legata all'imminente uscita dell'ultimo film d'azione di, Nobody, il writer ha fatto luce sui suoi piani per Sam Fisher. "La prima stagione avrà otto episodi", ha detto, ma il writer ha confermato che il piano è molto probabilmente di produrre 16 episodi della durata tra i 20 e i 30 minuti. "Mi piace l'idea di episodi di 20-30 minuti. Lascia il pubblico a desiderare di più. Sono le 12:40 di notte e ti dici, "Uffa, vorrei guardarne un altro. Oh, 24 minuti? Fantastico." Leggi ...

