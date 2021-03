Scuola e zona gialla: le riaperture di Draghi passano da qui (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il pensiero dominante di Mario Draghi, assicura chi ci ha parlato negli ultimi giorni, è la Scuola. Il presidente del Consiglio vuole riaprire gli istituti scolastici al più presto, virus permettendo. È vero che bisognerà far passare Pasqua, che, come fa notare una fonte dalla Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità, linea e agenda le detta sempre il virus e quindi qualunque decisione su allentamenti e restrizioni va tarata sui movimenti dell’epidemia e l’andamento del contagio, ma è altrettanto vero che Draghi non vuole farsi trovare impreparato e che, senza ombra di dubbio, al primo posto nel suo elenco delle riaperture figura la Scuola. Scuola, il pensiero dominante D’altra parte lo ha fatto capire chiaramente stamattina nel suo discorso a Palazzo Madama in vista del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il pensiero dominante di Mario, assicura chi ci ha parlato negli ultimi giorni, è la. Il presidente del Consiglio vuole riaprire gli istituti scolastici al più presto, virus permettendo. È vero che bisognerà far passare Pasqua, che, come fa notare una fonte dalla Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità, linea e agenda le detta sempre il virus e quindi qualunque decisione su allentamenti e restrizioni va tarata sui movimenti dell’epidemia e l’andamento del contagio, ma è altrettanto vero chenon vuole farsi trovare impreparato e che, senza ombra di dubbio, al primo posto nel suo elenco dellefigura la, il pensiero dominante D’altra parte lo ha fatto capire chiaramente stamattina nel suo discorso a Palazzo Madama in vista del ...

