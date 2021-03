Reddito di cittadinanza: tutte le novità (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Reddito di cittadinanza è stata una delle misure più controverse e discusse dell’ultimo anno, con i partiti che hanno avuto su esso idee contrapposte. Adesso sono state introdotte delle novità volte da un lato a dare sostegno ai lavoratori, dall’altro a disincentivare la percezione dello stesso senza davvero essere interessati a un inserimento nel mondo lavorativo. Il meccanismo è semplice: chi trova un lavoro non percepirà più il Reddito ma, terminato il rapporto lavorativo, tornerà a percepirlo a patto che il Reddito non abbia superato i 10.000 euro annui. Si tratta dunque di una sorta di “sospensione” dell’erogazione dell’ammortizzatore per tutto il tempo del rapporto lavorativo. In sostanza, per l’anno in corso, come riporta QuiFinanza: “si sospende l’erogazione del Rdc (invece di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildiè stata una delle misure più controverse e discusse dell’ultimo anno, con i partiti che hanno avuto su esso idee contrapposte. Adesso sono state introdotte dellevolte da un lato a dare sostegno ai lavoratori, dall’altro a disincentivare la percezione dello stesso senza davvero essere interessati a un inserimento nel mondo lavorativo. Il meccanismo è semplice: chi trova un lavoro non percepirà più ilma, terminato il rapporto lavorativo, tornerà a percepirlo a patto che ilnon abbia superato i 10.000 euro annui. Si tratta dunque di una sorta di “sospensione” dell’erogazione dell’ammortizzatore per tutto il tempo del rapporto lavorativo. In sostanza, per l’anno in corso, come riporta QuiFinanza: “si sospende l’erogazione del Rdc (invece di ...

